Neres ha ripreso ad allenarsi, svolgendo un lavoro differenziato. L’attaccante brasiliano si era infortunato durante il massimo periodo della stagione e la sua assenza aveva avuto un impatto significativo. La lunga lista di infortuni, che include anche De Bruyne, Lukaku, Anguissa e Rrahmani, ha reso difficile la gestione delle squadre durante l’anno passato. Il recupero di Neres rappresenta un passo importante, anche se ancora non è chiaro quando potrà tornare in campo.

De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Rrahmani e gli altri: mai come nell’anno appena trascorso, l’elenco degli infortuni è stato così lungo. Ci sono mancati tutti, ma il danno provocato dall’assenza di David Neres, infortunatosi nel momento di assoluto picco stagionale, non è quantificabile. Adesso, dopo un’annata che gli ha regalato ben pochi sorrisi — tolti quei due mesi tra novembre e dicembre coincisi con la vittoria della Supercoppa — riecco il brasiliano in campo. A Dimaro Neres ha ripreso il lavoro sul terreno di gioco, seppur con un programma differenziato. Quanto servirà il suo estro in un Napoli che non brilla esattamente per fantasia. Napoli, riecco Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dimaro, Neres torna in campo: il brasiliano svolge lavoro differenziato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli, il tridente brasiliano prende forma: Neres e Alisson pronti a esaltare Hojlund”Il Napoli sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Neres e Alisson, pronti a integrarsi nel tridente brasiliano.

Napoli, che fine ha fatto David Neres? Le condizioni del brasiliano preoccupano gli azzurriDopo un inizio di stagione promettente e la vittoria della Supercoppa, il giocatore brasiliano non si è più visto in campo.

Temi più discussi: NAPOLI, I CONVOCATI PER DIMARO: 32 ELEMENTI, CI SONO SORPRESE; Napoli, l'elenco completo dei convocati per il ritiro di Dimaro: tutti i calciatori a disposizione di Allegri; Napoli-Arezzo, la prima amichevole in ritiro a Dimaro: dove vederla in tv e streaming; Napoli, le immagini del primo giorno a Dimaro: prima partitina e primi gol per gli azzurri | VIDEO.

VIDEO - Milinkovic-Savic scherza con Neres in ritiro a Dimaro Folgarida ift.tt/uGw5cAM x.com

Dimaro, si rivede Neres. Un altro azzurro fa impazzire i tifosiIl Napoli si sta allenando in quel di Dimaro nella seduta mattutina di oggi sabato venticinque luglio. I partenopei si stanno impegnando duramente sotto gli occhi sempre vigili di Massimiliano Allegri ... msn.com

Dimaro, lavoro rieducativo per Beukema e Neres. A parte anche Gilmour: il report del clubPrimo allenamento del Napoli a Dimaro: report ufficiale e aggiornamenti su Gilmour, Neres e Beukema. Primo allenamento del Napoli a Dimaro-Folgarida. Oggi gli azzurri hanno iniziato in ritiro in Trent ... tuttonapoli.net