Dopo un inizio di stagione promettente e la vittoria della Supercoppa, il giocatore brasiliano non si è più visto in campo. Le sue condizioni fisiche risultano preoccupanti e l’assenza si fa sentire nelle scelte della squadra. Da allora, Neres non ha più partecipato alle partite ufficiali, lasciando i tifosi e lo staff in attesa di aggiornamenti sulla sua ripresa.

Dopo una prima parte di stagione molto positiva e una Supercoppa vinta col Napoli da grande protagonista, David Neres è sparito dai radar a causa di un brutto infortunio. L’ex attaccante del PSV si è fermato a gennaio per un problema alla caviglia e non è più tornato ad allenarsi in gruppo. L’ultima giornata si avvicina e di Neres non c’è traccia. David Neres e l’operazione alla caviglia: i tempi di recupero. David Neres non giocherà più in questa stagione. Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo la sconfitta contro il Bologna, ma il brasiliano continua il suo percorso di recupero lontano dal gruppo.Il danno alla caviglia, rimediato nella gara contro il Parma a gennaio, ha costretto il club a una soluzione invasiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che fine ha fatto David Neres? Le condizioni del brasiliano preoccupano gli azzurri

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