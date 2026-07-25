A meno di tre mesi dalla nascita del suo secondo figlio, una conduttrice sportiva ha pubblicato su Instagram foto in bikini zebrato. Nei post, mostra il suo fisico tornato in forma e condivide immagini della sua estate da mamma bis. I follower hanno commentato positivamente gli scatti. La donna aveva annunciato di aver dato alla luce il secondo figlio pochi mesi prima.

Non sono trascorsi nemmeno tre mesi dalla nascita del suo secondo figlio, ma Diletta Leotta è già tornata in forma smagliante. E così conduttrice sportiva sfoggia su Instagram un bikini mozzafiato, conquistando ancora una volta il favore dei follower con una serie di scatti che raccontano la sua estate da mamma bis. Diletta Leotta in bikini è stupenda. Lo scorso 8 maggio, Diletta Leotta è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice ha dato alla luce Leonardo, il suo secondogenito dopo Aria Rose. Entrambi sono nati dall’amore per Loris Karius, calciatore e marito di Diletta. L’ultimo periodo è stato particolarmente impegnativo per la Leotta che è volata negli Stati Uniti per seguire i Mondiali di Calcio 2026, terminati lo scorso 18 luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Diletta Leotta con il bikini zebrato a tre mesi dal parto è stupenda

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DILETTA LEOTTA e Aria fanno il bagno in piscina in Sicilia

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