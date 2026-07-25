A chille Lauro parla di estetica con la stessa serietà con cui altri parlano di politica o di economia. Per lui non è un vezzo, né un esercizio. È una responsabilità. Ogni dettaglio – una collana, una giacca, una canzone, una scenografia – è un linguaggio, una dichiarazione precisa di intenti. Eppure, dietro a quell’immagine, costruita fino all’ossessione, con i look che combinano alta gioielleria e moda ricercata, c’è un uomo che continua a interrogarsi sul tempo, sugli errori, sulla felicità e sul bisogno di restituire agli altri quello che la vita, faticosamente (e vertiginosamente), gli ha dato. Achille Lauro conquista lo Stadio... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dice: «Cerco sempre di costruire qualcosa che rappresenti il mio ideale di bellezza»

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John Cleese, Comedy, and Colonization: The Panel That Got Misrepresented

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