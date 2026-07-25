Diaz da record | un salto nella storia Super Fabbri ok Jacobs e Dosso La grande atletica brilla a Firenze

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il campionato italiano di atletica a Firenze, Andy Diaz ha stabilito il nuovo record italiano nel triplo maschile con un salto di 17,87 metri al primo tentativo. La gara ha visto anche le prestazioni di super Fabbri, Jacobs e Dosso, con quest'ultimo che ha ottenuto risultati significativi. La manifestazione ha attirato attenzione per le performance di atleti di alto livello, confermando la qualità dell’atletica italiana in questa stagione.

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Firenze, 26 luglio 2026 – Splendido Andy Diaz (Fiamme Gialle, ma cresciuto nella Libertas Livorno alla quale è rimasto legatissimo) che con 17.87 stabilisce il nuovo record italiano nel triplo maschile al primo salto nel campionato italiano, per poi fare 17.81. Il traguardo dei 18 metri si avvicina. Promettevano emozioni questi assoluti di atletica leggera e la prima giornata non ha tradito le attese allo Stadio Ridolfi di Firenze. In una serata spettacolare, la gara più avvincente è stata proprio quella del triplo. Secondo Simone Biasutti (Fiamme Gialle) con 17.32. Fabbri in grande forma nel peso. Ottima anche la gara del padrone di casa, Leonardo Fabbri: un lancio a 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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