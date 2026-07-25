Diaz da record | un salto nella storia Super Fabbri ok Jacobs e Dosso La grande atletica brilla a Firenze

Notizia in breve

Durante il campionato italiano di atletica a Firenze, Andy Diaz ha stabilito il nuovo record italiano nel triplo maschile con un salto di 17,87 metri al primo tentativo. La gara ha visto anche le prestazioni di super Fabbri, Jacobs e Dosso, con quest'ultimo che ha ottenuto risultati significativi. La manifestazione ha attirato attenzione per le performance di atleti di alto livello, confermando la qualità dell’atletica italiana in questa stagione.