Il capitano del Napoli ha dichiarato di voler restare in squadra per tutta la vita. Ha detto che il club non dipende da De Bruyne e ha parlato di Allegri, senza fornire dettagli specifici. Le sue parole sono state pronunciate durante una conferenza a Dimaro, sede del ritiro estivo del club. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui temi trattati o sulle eventuali decisioni future.

Da Dimaro, sede del ritiro del Napoli, sono arrivate anche le parole di capitan Di Lorenzo, in una conferenza che ha toccato tanti temi attuali e riguardanti il futuro., Il primo pensiero del numero 22 è proprio sul suo futuro: "Vorrei chiudere la carriera al Napoli, a patto che la società sia dello stesso avviso: qui ho fatto un percorso stupendo, sono orgoglioso di aver potuto alzare dei trofei da capitano di questa squadra. Uno slogan per questa stagione? Non saprei. Tutto ciò che posso dire è che non vediamo l'ora di tornare a giocare al Maradona e sentire il calore dei tifosi". Oltre al suo futuro, Di Lorenzo ha parlato anche di quello di Anguissa: "Frank ha dimostrato negli anni quanto il Napoli sia importante per lui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Di Lorenzo: "Vorrei restare a vita al Napoli. De Bruyne? Non dipendiamo da lui. Vi racconto Allegri..."

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