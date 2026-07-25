La Cassazione ha confermato la condanna a dieci anni di reclusione per Cristoforo Palmieri, coinvolto nel omicidio di Crocifisso Sartania avvenuto 31 anni fa nelle campagne di Acate. I giudici hanno respinto il ricorso straordinario presentato dagli avvocati dell'imputato, chiudendo così il procedimento giudiziario. La sentenza definitiva arriva dopo un procedimento lungo circa tre decenni, culminato con la conferma della condanna in secondo grado.

I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto il ricorso straordinario presentato dai legali del cinquantacinquenne di Gela (Caltanissetta) Cristoforo Palmieri: confermata così la condanna a dieci anni di reclusione per l'omicidio di Crocifisso Sartania, ucciso trentuno anni fa nelle campagne di Acate (Ragusa). Il corpo venne dato alle fiamme per eliminare qualsiasi traccia. Il caso riaperto dalle dichiarazioni dei collaboratori Furono i collaboratori di giustizia a fare dichiarazioni che portarono a riaprire la vicenda, dopo diversi anni. Palmieri era già stato condannato, lo scorso anno, sempre dalla Corte di Cassazione, visto che il suo ricorso e quello di un altro imputato, Carmelo Curvà – a sua volta condannato a dieci anni di detenzione con sentenza definitiva – non vennero accolti dai giudici romani. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Delitto Sartania, trent'anni per arrivare a una sentenza: la Cassazione chiude il caso: Palmieri condannato in appello

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