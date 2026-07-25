Delitto Esposito non è stata una rapina finita male

Da anteprima24.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fonti investigative affermano che il delitto di Luigi ‘Luca’ Esposito non sarebbe stato il risultato di una rapina finita male. Il corpo carbonizzato dell’uomo è stato rinvenuto all’alba di domenica in una zona agricola di Eboli, in contrada Cioffi. Le indagini continuano a cercare risposte su quanto accaduto, senza ancora chiarire i motivi o eventuali moventi dietro l’omicidio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Delitto Esposito, non sarebbe stata una rapina finita male. A farlo intendere sono fonti investigative del terribile omicidio di contrada Cioffi, la zona agricola di Eboli dove all’alba di domenica scorsa è stato trovato il corpo carbonizzato di Luigi ‘Luca’ Esposito’. Tra il giornalista ucciso e l’assassino reo confesso, un 26enne tunisino, ci sarebbe stata una conoscenza pregressa ai fatti. Lo chiarisce la nota della Procura di Salerno, precisando che i due “si conoscevano da qualche tempo”, e riferendosi a “ plurimi contatti telefonici emersi dai tabulati”. Tuttavia, l’omicidio non sarebbe stato consumato a scopo di rapina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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