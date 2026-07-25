Delitto Esposito non è stata una rapina finita male

Tempo di lettura: 2 minuti Delitto Esposito, non sarebbe stata una rapina finita male. A farlo intendere sono fonti investigative del terribile omicidio di contrada Cioffi, la zona agricola di Eboli dove all’alba di domenica scorsa è stato trovato il corpo carbonizzato di Luigi ‘Luca’ Esposito’. Tra il giornalista ucciso e l’assassino reo confesso, un 26enne tunisino, ci sarebbe stata una conoscenza pregressa ai fatti. Lo chiarisce la nota della Procura di Salerno, precisando che i due “si conoscevano da qualche tempo”, e riferendosi a “ plurimi contatti telefonici emersi dai tabulati”. Tuttavia, l’omicidio non sarebbe stato consumato a scopo di rapina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Abandonó a su esposo en su silla de ruedas y la vida le castigo

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