Più della metà della musica caricata quotidianamente su Deezer è generata dall’intelligenza artificiale. La piattaforma francese ha pubblicato uno studio che evidenzia come i contenuti creati dall’IA superino il 50% del totale. La percentuale si riferisce ai brani caricati ogni giorno, senza specificare il numero totale di caricamenti. La notizia riguarda esclusivamente i dati sulla musica generata dall’intelligenza artificiale e non include altre forme di contenuto.

Deezer ha rivelato un nuovo studio inerente il rapporto tra musica ed intelligenza artificiale sulla piattaforma francese. Il servizio streaming oltralpe ha annunciato che la musica generata dall’intelligenza artificiale supera ormai il 50% dei contenuti caricati quotidianamente sulla piattaforma. Lo scorso settembre, il servizio di streaming ha rilevato un aumento della musica realizzata con l’intelligenza artificiale, rivelando che il 28 per cento dei brani caricati fino a quel momento era stato interamente generato dall’ IA. Ad aprile di quest’anno, ha confermato che tale cifra era balzata all’equivalente del 44 per cento, con circa 75.000 brani generati dall’intelligenza artificiale caricati ogni giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Deezer, la metà della musica caricata sulla piattaforma è opera dell’intelligenza artificiale

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