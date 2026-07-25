Jonathan David ha inviato un messaggio alla Juventus, dichiarando di non voler lasciare il club nonostante sia nella lista dei partenti di Luciano Spalletti. Il giocatore, che ha segnato otto reti in questa stagione, ha comunicato la sua decisione al club. Nel frattempo, Gonzalez non desidera tornare in squadra. Messaggi provenienti da Canada e Argentina, con mittenti diversi, hanno creato confusione e preoccupazione tra i vertici bianconeri.

Cara Juve ti scrivo. Messaggi e mittenti diversi, da parti del mondo differenti (Canada e Argentina), ma ugualmente spinosi per la Signora. Jonathan David è nella lista dei partenti di Luciano Spalletti, peró non si arrende all’idea di lasciare la Juventus dopo una stagione deludente (8 reti) e lo ha comunicato anche al club. In settimana il centravanti canadese rientra a Torino dalle vacanze post Mondiale con una missione ben chiara in testa: vuole far ricredere il tecnico toscano e meritarsi una seconda chance alla Juventus. L’altro problema é Nico Gonzalez, ma il motivo é l’opposto. L’argentino, in America finalista insieme a Leo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David rifiuta di andarsene, Gonzalez non vuole tornare: il doppio messaggio impaurisce la Juve

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