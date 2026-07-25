Dave Meltzer | Vince McMahon accetterebbe un ruolo nell’ombra pur di tornare in WWE

Notizia in breve

Secondo un rapporto, Vince McMahon, pur essendo lontano dalla gestione diretta della WWE, sarebbe disposto a tornare in modo discreto se ci fosse l’opportunità. Meltzer ha affermato che McMahon potrebbe accettare un ruolo “nell’ombra” pur di rientrare nell’azienda. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’ex dirigente non avrebbe escluso un ritorno, anche in forma ridotta. La sua posizione attuale non preclude un possibile coinvolgimento futuro.