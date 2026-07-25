Dave Meltzer | Vince McMahon accetterebbe un ruolo nell’ombra pur di tornare in WWE
Secondo un rapporto, Vince McMahon, pur essendo lontano dalla gestione diretta della WWE, sarebbe disposto a tornare in modo discreto se ci fosse l’opportunità. Meltzer ha affermato che McMahon potrebbe accettare un ruolo “nell’ombra” pur di rientrare nell’azienda. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’ex dirigente non avrebbe escluso un ritorno, anche in forma ridotta. La sua posizione attuale non preclude un possibile coinvolgimento futuro.
Vince McMahon potrebbe essere ormai fuori dalla struttura di potere della WWE, ma questo non significa necessariamente che rifiuterebbe un eventuale ritorno, anche in forma discreta. L’ex Chairman potrebbe essere disposto a rientrare nella compagnia lavorando dietro le quinte, senza un grande annuncio, senza un titolo ufficiale e senza avere un vero controllo creativo, purché questo gli permetta di tornare a far parte del mondo del wrestling. Dave Meltzer ha affrontato questa possibilità durante l’edizione del 25 luglio 2026 di Wrestling Observer Radio, una settimana dopo aver ipotizzato che la WWE potrebbe un giorno riportare McMahon in un ruolo limitato, più simile a quello di una figura simbolica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dave Meltzer Embarrasses Vince McMahon On National TV Makes An Enemy For Life 1992 Donahue
Notizie e thread social correlati
Vince Russo: “La WWE sta preparando il terreno per il ritorno di Vince McMahon”Vince Russo ha dichiarato che la WWE sembra essere in fase di preparazione per il ritorno di Vince McMahon alla guida.
WWE: MVP “spettegola” su Vince McMahonPrima di lasciare la WWE nell’estate 2022, Vince McMahon era noto tra i fan di wrestling online per le frequenti riscritture dei copioni e i numerosi...
Temi più discussi: Vince McMahon potrebbe riapparire di nuovo in WWE; Vince McMahon potrebbe ritorna in WWE; WWE: La causa contro Vince McMahon diventa privata e torna l’ipotesi di un ritorno; WWE | JBL elogia il nuovo corso Oggi c’è molta più pazienza con i talenti rispetto all’era Vince McMahon.
Vince McMahon potrebbe ritorna in WWE #VinceMcMahon #WWE facebook
Dave Meltzer Comments On Vince McMahon's Potential WWE Return As Civil Case EndsDave Meltzer comments on the potential return of Vince McMahon to WWE as Janel Grant's civil case against McMahon is seemingly set to end next week ... wrestlinginc.com
Is Vince McMahon WWE return in cards as Janel Grant lawsuit moves to private arbitration?Could there be a chance that Vince McMahon returns to WWE after the Janel Grant lawsuit was moved to private arbitration. sports.yahoo.com