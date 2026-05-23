Prima di lasciare la WWE nell’estate 2022, Vince McMahon era noto tra i fan di wrestling online per le frequenti riscritture dei copioni e i numerosi cambi di sceneggiatura all’ultimo minuto, spesso modificando le puntate poco prima della messa in onda. Un ex wrestler ha commentato che McMahon “spettegolava” spesso su questa abitudine, aggiungendo che i cambiamenti improvvisi erano frequenti e avvenivano senza preavviso.

Prima del suo abbandono nell’estate del 2022, Vince McMahon era noto tra i fan di wrestling di internet per le riscritture frenetiche dei copioni delle puntate e i numerosi cambi di sceneggiatura spesso fatti all’ultimo minuto. Ulteriore benzina sul fuoco al riguardo è stata di recente lanciata da MVP, che nelle ultime interviste ha sempre evitato filtri di ogni tipo e ha ripetutamente criticato la WWE e Triple H. In questo caso, MVP ha raccontato come poteva essere lavorare con Vince McMahon e di come le cose dietro le quinte potevano cambiare a seconda dell’umore del Chairman. Parlando della cosa con Rob Van Dam, MVP ha raccontato delle sue frustrazioni al riguardo, arrivando a sostenere come McMahon desse delle chiare istruzioni, per poi criticare coloro che seguivano alla lettera quelle esatte istruzioni da lui ricevute. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: MVP “spettegola” su Vince McMahon

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