Dopo aver lasciato l’Inter a giugno, Matteo Darmian, 36 anni, sta cercando una nuova squadra. Ha ricordato il settore giovanile del Milan come una vera scuola di vita, senza entrare in dettagli specifici. Darmian ha anche fatto un accenno a un retroscena su Evani, senza fornire ulteriori spiegazioni. La sua carriera prosegue senza una squadra attualmente definita.

Dopo sei stagioni, Matteo Darmian ha terminato la propria avventura all' Inter, che ha lasciato lo scorso 30 giugno da svincolato. A 36 anni, ancora alla ricerca di una nuova squadra, il giocatore è tornato a parlare della propria esperienza al Milan, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Darmian sul periodo al Milan. Nella lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', Darmian ha manifestato tutta la propria riconoscenza al Milan. > "Devo tantissimo al settore giovanile del Milan: è stata una scuola di vita". Il percorso di Darmian al Milan. Nel 2000, all'età di 11 anni, Darmian passa dal Carcor al Milan. Il laterale classe 1989 cresce calcisticamente e umanamente nel settore giovanile rossonero, partendo dagli esordienti e arrivando fino alla Primavera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Darmian: "Il settore giovanile del Milan è stato una scuola di vita", poi il retroscena su Evani

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