Un ex calciatore ha dichiarato che Vozinha è stato il miglior portiere del Mondiale. La sua valutazione si basa sulle prestazioni durante il torneo, considerate tra le più convincenti tra i portieri partecipanti. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti della carriera del giocatore o su eventuali retroscena. La discussione si concentra esclusivamente sulle sue prestazioni durante la competizione internazionale.

Nel calcio, come nella vita, le storie più belle sono quelle scritte da chi non ha mai smesso di crederci realmente, anche magari quando la carta d'identità sembrava dire il contri. Ne sa qualcosa Rodney Strasser, ex giocatore del Milan e campione d'Italia nel 2011, che sui propri canali social ha voluto regalare ai tifosi un retroscena che riguarda proprio Vozinha, portiere di Capo Verde. Milan, il retroscena di Strasser: "Racconto una breve storia su Vozinha". Strasser ha svelato un retroscena inedito, legato ai giorni precedenti al debutto della Nazionale Capoverdiana. V0zinha, classe '86, si trovava davanti ad un bivio difficilissimo: la scadenza del contrario e la paura del ritiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Strasser e il retroscena su Vozinha: "E' stato il miglior portiere di questo Mondiale"

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