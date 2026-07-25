Dall’assestamento di bilancio arriva il fondo per i nuovi nati

Dal bilancio approvato arriva il Fondo Nuovi Nati, destinato a sostenere le famiglie con bambini appena nati. Contestualmente, vengono incrementate le risorse dedicate all’inclusione scolastica, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e i servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali. L’assessore alla pubblica istruzione ha sottolineato che l’investimento mira a rafforzare i servizi dedicati alle persone e al futuro della comunità.

Nasce il Fondo Nuovi Nati, cresce l’inclusione scolastica: sono le novità dell’assestamento 2026. "Con l’assestamento di bilancio continuiamo a investire sulle persone e sul futuro di Novate, rafforzando servizi e introducendo alcune importanti novità", spiega l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Silva. Il Fondo Nuovi Nati renderà strutturale il progetto di accoglienza dedicato alle famiglie con un nuovo bambino e dà concretezza alle politiche per la famiglia e la genitorialità. "Ci saranno più risorse per l’inclusione scolastica, con uno stanziamento specifico destinato anche alle scuole paritarie dell’infanzia per progetti rivolti ai bambini con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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