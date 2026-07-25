N ell’Estate 2026 il cappello di paglia conquista anche la città e si trasforma nell’accessorio capace di definire un intero look. A tesa larga, bucket, canotier o con dettagli western, accompagna outfit eleganti e rilassati con la stessa naturalezza, confermando il ritorno di uno stile che mette la personalità al centro. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi per abbinarlo con stile. Con completo bianco, gilet sartoriale e shorts Il cappello di paglia a tesa larghissima fa subito look. Qui, con completo bianco, gilet sartoriale e shorts, per un look da French Riviera. 10 outfit con il cappello di paglia (non solo per la spiaggia). guarda le foto Con camicia lunga e pantaloni ampi Il modello più western, con calotta lavorata e tesa strutturata, da abbinare a una camicia lunga bianca, pantaloni ampi e maxi bag. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'abito chemisier ai pantaloni ampi: il cappello di paglia esce dalla spiaggia e diventa l'accessorio protagonista dell'Estate 2026

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Il cappello di paglia dell’estate 2026? Meno da diva, più pratico e versatilePer l'estate 2026, il cappello di paglia si presenta più pratico e versatile, lasciando da parte lo stile da diva o da influencer.

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