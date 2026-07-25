Dall' abito chemisier ai pantaloni ampi | il cappello di paglia esce dalla spiaggia e diventa l' accessorio protagonista dell' Estate 2026
Per l’Estate 2026, il cappello di paglia si sposta dalla spiaggia alla città, diventando elemento distintivo di vari look. Disponibile in diverse forme come tesa larga, bucket, canotier o con dettagli western, si combina sia con abiti eleganti che con capi più casual. Questo accessorio si conferma come protagonista di una stagione in cui l’abbigliamento mette in evidenza la personalità, integrandosi facilmente con diverse tendenze.
N ell’Estate 2026 il cappello di paglia conquista anche la città e si trasforma nell’accessorio capace di definire un intero look. A tesa larga, bucket, canotier o con dettagli western, accompagna outfit eleganti e rilassati con la stessa naturalezza, confermando il ritorno di uno stile che mette la personalità al centro. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi per abbinarlo con stile. Con completo bianco, gilet sartoriale e shorts Il cappello di paglia a tesa larghissima fa subito look. Qui, con completo bianco, gilet sartoriale e shorts, per un look da French Riviera. 10 outfit con il cappello di paglia (non solo per la spiaggia). guarda le foto Con camicia lunga e pantaloni ampi Il modello più western, con calotta lavorata e tesa strutturata, da abbinare a una camicia lunga bianca, pantaloni ampi e maxi bag. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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