L’Estate 2026 si distingue per l’uso di accessori vistosi, come sandali decorati con perline, foulard dai colori vivaci e occhiali dalle dimensioni oversize. Questi dettagli, che vanno oltre la semplice funzionalità, sono diventati elementi distintivi di stile, sostituendo il minimalismo delle stagioni precedenti. L’attenzione si sposta verso pezzi che aggiungono carattere agli outfit, conferendo un tono più personale e deciso alla moda estiva.

D opo stagioni dominate dal minimalismo più silenzioso, l’Estate 2026 ha sempre più voglia di accessori con carattere. Sandali con perline, foulard colorati, occhiali maxi: dettagli che superano la barriera della funzionalità, cambiando subito il tono di un look. Il cappello di paglia entra esattamente in questa categoria: protegge dal sole, come ha sempre fatto, ma costruisce anche un’immagine ricercata e personale. Pipistrelli, piume e fiori: ad Ascot la vera gara è quella dei cappelli (che vinca il migliore) X A tesa larga, in versione bucket, canotier o quasi western: in questo n uovo guardaroba estiv o detto personality-driven, ovvero incentrato sulla personalità, il cappello di paglia non può mancare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A ogni stile il suo cappello di paglia: come abbinare l’accessorio più personale dell’Estate 2026

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Recensione del Miobo Cappello di Paglia, Cappello Panama, Cappello Fedora, Design Trilby, Protezione

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L'estate è fatta di tuffi, giochi e risate. Ma il divertimento va sempre in coppia con la sicurezza. Con la seduta Hug puoi goderti il bordo piscina in totale relax, senza rinunciare allo stile! Sicurezza + design = perfetto binomio estivo! #EstateSicura #Se x.com

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