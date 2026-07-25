Dalla Spagna | Il Milan prepara un' offerta da 35 milioni per Gerard Martín del Barcellona
Il Milan sta valutando di offrire 35 milioni di euro per Gerard Martín, giocatore del Barcellona. Questa proposta arriva in un momento in cui il club ha già acquistato Mario Gila dalla Lazio e si prepara ad accogliere Sankhoun Diawara. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle trattative o sui tempi di eventuale accordo. La possibile operazione coinvolgerebbe il reparto difensivo del club, già rinforzato nelle ultime settimane.
Nonostante l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio e l'imminente arrivo di Sankhoun Diawara, il reparto arretrato del Milan potrebbe aggiungere un altro tassello. Dalla spagna arrivano voci su un presunto interesse del club rossonero per Gerard Martín, difensore classe 2002 attualmente in forza al Barcellona. Secondo i media catalani, la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a presentare un'importante offerta al club Blaugrana. I dettagli sull'offerta del Milan per Gerard Martín. Stando a quanto riferito dal quotidiano catalano 'El Nacional', il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per convincere il Barcellona a liberare Gerard Martín. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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