Dalla Spagna | Il Milan prepara un' offerta da 35 milioni per Gerard Martín del Barcellona

Notizia in breve

Il Milan sta valutando di offrire 35 milioni di euro per Gerard Martín, giocatore del Barcellona. Questa proposta arriva in un momento in cui il club ha già acquistato Mario Gila dalla Lazio e si prepara ad accogliere Sankhoun Diawara. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle trattative o sui tempi di eventuale accordo. La possibile operazione coinvolgerebbe il reparto difensivo del club, già rinforzato nelle ultime settimane.