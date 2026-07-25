Un uomo di 52 anni, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri per aver truffato una donna di 77 anni con la tecnica del “finto maresciallo”. L’uomo, già detenuto in un istituto penitenziario per altri reati, è stato intercettato mentre si trovava a Cervino. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui veniva finta di essere un ufficiale delle forze dell’ordine.

Truffa anziana di 77 anni con la tecnica del “finto maresciallo”. I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico hanno deferito in stato di libertà un uomo di 52 anni della provincia di Napoli, già detenuto presso un istituto penitenziario per altra causa. L'indagine trae origine dalla denuncia presentata il 6 luglio scorso da una donna di 77 anni residente a Cervino (CE), rimasta vittima di uno dei più diffusi raggiri ai danni delle persone anziane. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un maresciallo dei Carabinieri, le aveva comunicato che la figlia e il genero sarebbero stati coinvolti in una grave vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Dalla provincia di Napoli a Cervino per truffare anziana: denunciato 52enne

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