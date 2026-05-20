Finto carabiniere arrestato mentre tenta di truffare un’anziana | recuperati contanti e monili in oro

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo che si spacciava per un ufficiale dell’Arma e tentava di truffare un’anziana. L’individuo è stato fermato mentre cercava di convincere la donna a consegnargli denaro e monili in oro. Durante l’arresto sono stati recuperati i contanti e i monili che l’uomo aveva con sé. L’arrestato è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna era stata indotta a credere che la targa della sua auto fosse stata clonata e utilizzata per una rapina: in manette un 22enne già gravato da precedenti specifici L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio dello scorso 14 maggio, quando una donna classe 1946, residente a Presezzo, è stata contattata telefonicamente da un individuo che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, le ha riferito che la targa della sua autovettura sarebbe stata clonata e utilizzata per commettere una rapina. Con tale pretesto, la vittima è stata indotta a raccogliere denaro e preziosi custoditi in casa, in vista di una presunta verifica da parte delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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