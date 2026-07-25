dal sublime del film di nolan alla deprimente idiozia artificiale

Notizia in breve

Dopo aver visto il film di Nolan, si esce dal cinema con una sensazione di tristezza lieve ma intensa. La narrazione ripercorre l’Odissea, con un Ulisse segnato dal tempo e dalle difficoltà. Le immagini e la colonna sonora creano un’atmosfera malinconica, lasciando uno spazio di riflessione tra lo spettacolo visivo e le emozioni provate. La pellicola rimane impressa come un viaggio tra speranza e sofferenza.