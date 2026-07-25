Pierpaolo Pretelli ha condiviso sui social una foto della sua colazione fit, attirando numerosi commenti. La ricetta include ingredienti sani e facilmente reperibili, presentati in modo semplice e appetitoso. La foto mostra un piatto colorato con frutta, cereali e una bevanda proteica. La pubblicazione è stata accompagnata da una descrizione che sottolinea l’importanza di seguire uno stile di vita equilibrato, anche durante la giornata lavorativa.

Pierpaolo Pretelli conquista i social con una colazione fit: la ricetta che fa impazzire i fan. Tra un impegno televisivo e l’altro, Pierpaolo Pretelli continua a condividere con i suoi follower uno degli aspetti che più lo rappresentano: uno stile di vita sano, senza rinunciare al gusto. Questa volta il conduttore e showman ha deciso di svelare una ricetta semplice ma irresistibile, pensata “per i palestrati e non”, come ha scritto lui stesso sui social. Nel video pubblicato sui social, Pretelli prepara una colazione proteica che promette di mettere d’accordo sportivi e golosi. La base è composta da fiocchi d’avena, yogurt bianco o greco,... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dai social alla tavola: la ricetta fit di Pierpaolo Pretelli è un successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“È successo con Pierpaolo Pretelli”. La concorrente lascia l’Isola dei Famosi e poi viene fuori tutto: è leiUna concorrente ha abbandonato l’Isola dei Famosi, lasciando spazio a una rivelazione successiva.

Pierpaolo Pretelli: dalla TV alla recitazione, il debutto di una nuova versione di séPierpaolo Pretelli, noto al pubblico per le sue apparizioni televisive, si sta avvicinando al mondo della recitazione, segnando un nuovo capitolo...

Dai social alla tavola: la ricetta fit di Pierpaolo Pretelli è un successoTra un impegno televisivo e l’altro, Pierpaolo Pretelli continua a condividere con i suoi follower uno degli aspetti che più lo rappresentano: uno stile di vita sano, senza rinunciare al gusto. Questa ... 361magazine.com

Isola dei famosi, news cast: Pierpaolo a casa, Zeudi parla con i fan e Il Musazzi in radioNelle ultime ore Pretelli ha riabbracciato il figlio e la compagna, invece Il Musazzi ha accennato alle difficoltà dell'esperienza nelle Filippine ... it.blastingnews.com