Da domenica sera fino a giovedì altri lavori al ponte Pino a Firenze provocheranno disagi alla circolazione dei treni

Dal 26 luglio alle 23 fino al 30 luglio alle 11, i lavori sul ponte Pino a Firenze riprenderanno, interessando la ferrovia tra la stazione di Santa Maria Novella e quella di Campo di Marte. Durante questo periodo, si prevedono disagi alla circolazione dei treni. La strada sarà interessata dai lavori per circa quattro giorni e mezzo. La chiusura temporanea si concentra nelle ore notturne e mattutine, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari tra le due stazioni.

Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio riprenderanno i lavori sul ponte Pino a Firenze, che scavalca la ferrovia fra la stazione di Santa Maria Novella, la più trafficata, e quella di Campo di Marte. Per quei giorni la circolazione dei treni tra le due stazioni sarà interrotta: i binari non sono direttamente interessati dai lavori, ma i treni non possono circolare se si svolgono lavori sopra la linea. È un tratto di ferrovia percorso da tutti i treni che collegano Nord e Sud Italia passando attraverso Firenze, inclusi quelli ad alta velocità, Sono previsti servizi navetta sostitutivi per i collegamenti tra Santa Maria Novella e Campo Marte, ma molti treni subiranno cancellazioni o modifiche come era già successo a inizio luglio e i tempi di percorrenza saranno inevitabilmente più lunghi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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