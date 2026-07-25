Da Bernstein a Morricone Le grandi colonne sonore all’Eremo di San Defendente
Alle 21 all’Eremo di San Defendente, si esibirà il Duo DissonAnce nell’ambito del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo. Il concerto si svolge in un luogo raggiungibile da Esmate, Bergamo, con una passeggiata di circa quaranta minuti. La serata propone un repertorio di grandi colonne sonore, da Bernstein a Morricone. L’Eremo di San Defendente si trova in una posizione suggestiva e fresca, ideale per l’evento musicale.
In occasione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo questa sera all’Eremo di San Defendente, luogo suggestivo e fresco raggiungibile da Esmate, Bergamo, con una bella passeggiata di circa quaranta minuti, va in scena alle ore 21 il Duo DissonAnce. I fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin (nella foto) eseguiranno alcune delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema evocando celebri collaborazioni da Prokofiev-Eisenstein a Hermann-Hitchcock, da Rota-Fellini a Morricone-Leone fino a Williams–Spielberg. In programma, tra gli altri, l’Ouverture da “West Side Story“ di di Bernstein, l’ Ouverture da “Intrigo internazionale“ di Herrmann, alcune delle musiche scritte per Sergio Leone da Morricone, e la suite di Yann Tiersen per “ Il favoloso mondo di Amélie“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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