In occasione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo questa sera all’Eremo di San Defendente, luogo suggestivo e fresco raggiungibile da Esmate, Bergamo, con una bella passeggiata di circa quaranta minuti, va in scena alle ore 21 il Duo DissonAnce. I fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin (nella foto) eseguiranno alcune delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema evocando celebri collaborazioni da Prokofiev-Eisenstein a Hermann-Hitchcock, da Rota-Fellini a Morricone-Leone fino a Williams–Spielberg. In programma, tra gli altri, l’Ouverture da “West Side Story“ di di Bernstein, l’ Ouverture da “Intrigo internazionale“ di Herrmann, alcune delle musiche scritte per Sergio Leone da Morricone, e la suite di Yann Tiersen per “ Il favoloso mondo di Amélie“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Bernstein a Morricone. Le grandi colonne sonore all’Eremo di San Defendente

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