Un uomo di 85 anni ha ucciso la moglie di 77 anni nella casa di cura in cui entrambi erano ospiti, sparandole con una pistola regolarmente detenuta. Dopo aver compiuto il gesto, si è tolto la vita. La scena si è svolta durante una visita e ha provocato shock tra i presenti, inclusi pazienti e operatori sanitari. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, ipotizzando che possa essere stata una reazione di disperazione.

L’85enne è entrato nella stanza della moglie, 77 anni, e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Una visita come tante, poi gli spari e una tragedia che ha sconvolto pazienti, operatori sanitari e l’intera comunità. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Cunardo, in provincia di Varese, dove un uomo di 85 anni ha ucciso la moglie 77enne, ricoverata da mesi in una struttura sanitaria, prima di rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era recato nella casa di cura “Le Terrazze” per far visita alla moglie, come era solito fare. Una volta entrato nella stanza, ha estratto una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente, e ha esploso un colpo contro la donna, che era allettata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cunardo, uccide la moglie ricoverata e poi si toglie la vita: la tragedia nella casa di cura, l’ipotesi della disperazione

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