Crociere prezzi in salita e addio offerte last minute | quando conviene prenotare

I prezzi delle crociere sono in aumento e le offerte last minute sono sempre più rare. Negli ultimi anni, le compagnie hanno ridotto le promozioni dell’ultimo minuto, preferendo tariffe più stabili e anticipate. Questa tendenza rende meno conveniente prenotare all’ultimo momento, spingendo i clienti a pianificare con anticipo per ottenere tariffe più vantaggiose. La riduzione delle promozioni last minute si riflette sul mercato, modificando le strategie di acquisto dei passeggeri.

Per anni le strategie di pricing del mercato delle crociere hanno seguito lo schema delle offerte last minute. Non era insolito (anzi era piuttosto usuale) che venissero proposti sconti o pacchetti convenienti a chi era disposto a partire nel breve termine. Oggi, però, questo scenario è cambiato e il mercato delle vacanze in mare segue logiche molto simili a quelle del trasporto aereo e ferroviario ad alta velocità. Chi prenota prima paga meno e ha una scelta molto più ampia, mentre attendere l’ultimo momento significa spesso spendere di più e accontentarsi delle cabine rimaste disponibili. A fotografare questa trasformazione sono i dati elaborati a luglio 2026 da Ticketcrociere, piattaforma italiana dedicata alla vendita di crociere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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