Crisi Farida parla l’ad dell’azienda | Stipendi bloccati colpa non nostra Il dialogo è aperto Basta proteste

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato di un’azienda ha dichiarato che gli stipendi dei dipendenti sono ancora bloccati, precisando che la responsabilità non è dell’azienda. Ha aggiunto che il dialogo con i lavoratori e i sindacati resta aperto, ma ha invitato a evitare proteste. L’amministratore ha anche affermato di aver sempre mantenuto un confronto con le parti coinvolte.

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CHIUSI "Noi non abbiamo mai chiuso il dialogo con i lavoratori e col sindacato, però è opportuno dire la verità, soprattutto sugli stipendi". Così Manila Dalbello, amministratore delegato del gruppo Farida: nel Cda siedono anche suo padre e sua madre mentre il fratello Alessandro è uscito dall’azienda dal 2024 Manila Dalbello, com’è la situazione delle retribuzioni? "Vorrei dire la mia verità. Non sono stati pagati gli stipendi di aprile e la tranche di maggio fino all’apertura del concordato, ma non per nostra volontà. La procedura prevede il controllo di un curatore giudiziale e di un giudice, ai quali dobbiamo rendere conto. La nostra istanza per pagare le retribuzioni di aprile ha ricevuto parere negativo dal curatore, confermato dal giudice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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