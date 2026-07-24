CHIUSI "Il lavoro è soprattutto dignità!" È stato questo uno dei principali slogan della manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Farida che ieri mattina hanno protestato a Chiusi contro la possibilità che l’azienda possa chiudere e per il mancato pagamento degli stipendi da aprile. In prima linea la Filctem Cgil con il segretario di area Valdichiana, Michele Trabalzini, che ha spiegato che l’iniziativa nasce dalla necessità di sensibilizzare l’azienda e richiamarla alle proprie responsabilità sociali e contrattuali, affinché si possa riaprire un canale di dialogo costruttivo e arrivare a un esito positivo. La vertenza vede coinvolti circa venti dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Farida, operai in protesta. Crisi e stipendi bloccati: "Al lavoro serve dignità"

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