Il governatore ha chiesto di estendere la dichiarazione di stato di crisi e emergenza regionale anche agli eventi atmosferici dell’11 e 12 luglio. L’obiettivo è permettere a cittadini, imprese e aziende agricole colpite da questa seconda ondata di maltempo di accedere agli stessi ristori previsti per i danni causati il 15 e 21 luglio. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti.

Estendere la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza regionale anche agli eventi atmosferici dell’11 e 12 luglio, affinché cittadini, imprese e aziende agricole colpite dalla prima violenta ondata di maltempo possano accedere agli stessi ristori previsti per i danni del 15 e 21 luglio. È quanto chiedono, attraverso un ordine del giorno che approderà in consiglio comunale, i consiglieri di minoranza Beatrice Cremonini e Gerlando Bruno di Avanti Cento, insieme al Gruppo Misto con Adriano Orlandini e Alex Melloni, che dicono che la richiesta avanzata dai sindaci della provincia di Ferrara alla Regione sarebbe solo per gli eventi del 15 e del 21 luglio, senza comprendere il violento temporale verificatosi tra l’11 e il 12 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Cremonini: "Estendere lo stato di crisi anche al maltempo dell’11 e 12 luglio"

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