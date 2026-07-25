Cremonini | Estendere lo stato di crisi anche al maltempo dell’11 e 12 luglio

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governatore ha chiesto di estendere la dichiarazione di stato di crisi e emergenza regionale anche agli eventi atmosferici dell’11 e 12 luglio. L’obiettivo è permettere a cittadini, imprese e aziende agricole colpite da questa seconda ondata di maltempo di accedere agli stessi ristori previsti per i danni causati il 15 e 21 luglio. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estendere la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza regionale anche agli eventi atmosferici dell’11 e 12 luglio, affinché cittadini, imprese e aziende agricole colpite dalla prima violenta ondata di maltempo possano accedere agli stessi ristori previsti per i danni del 15 e 21 luglio. È quanto chiedono, attraverso un ordine del giorno che approderà in consiglio comunale, i consiglieri di minoranza Beatrice Cremonini e Gerlando Bruno di Avanti Cento, insieme al Gruppo Misto con Adriano Orlandini e Alex Melloni, che dicono che la richiesta avanzata dai sindaci della provincia di Ferrara alla Regione sarebbe solo per gli eventi del 15 e del 21 luglio, senza comprendere il violento temporale verificatosi tra l’11 e il 12 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

cremonini estendere lo stato di crisi anche al maltempo dell821711 e 12 luglio
© Ilrestodelcarlino.it - Cremonini: "Estendere lo stato di crisi anche al maltempo dell’11 e 12 luglio"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maltempo, summit dal prefetto: “Le devastazioni sono ingenti”. Chiesto lo stato di crisi regionaleDopo la terza ondata di maltempo, le autorità hanno stimato danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni.

Il Palio di Siena è stato posticipato al 3 luglio per via del maltempoIl Palio di Siena previsto per il 2 luglio è stato rinviato al 3 luglio a causa della pioggia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web