Il 28 luglio si svolgerà l’audizione di Domenico Arcuri nella commissione di inchiesta sul Covid. All’epoca dei fatti, era commissario straordinario con pieni poteri. Durante l’udienza verrà presentata una relazione tecnica che contestualizza il protocollo terapeutico adottato da Conte e Speranza, evidenziando alcune incongruenze. La relazione analizza le decisioni prese e i metodi applicati, senza formulare giudizi o conclusioni.

Si terrà martedì 28 luglio l’audizione di Domenico Arcuri nella Commissione di inchiesta sul Covid. Arcuri all’epoca della pandemia era commissario straordinario con pieni poteri. Intanto una relazione tecnica smonta l’approccio terapeutico voluto dal governo Conte nelle prime fasi del virus. Le parole di Bignami. Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, intervenendo proprio in Commissione aveva acceso i riflettori su Arcuri. Ripercorrendo le numerose richieste che aveva formulato in qualità di cittadino al Ministero della Salute, Bignami era stato costretto a chiedere l’accesso agli atti e a ricorrere al Tar. “Arcuri mi chiese di ritirare quell’accesso ma non lo feci”, ha detto Bignami. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, il 28 luglio Arcuri in commissione. Una relazione tecnica smonta il protocollo terapeutico di Conte e Speranza

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