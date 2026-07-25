Un cittadino di Sacile ha dovuto pagare due volte le tasse sulla casa a causa di un errore. Dopo aver saldato l'importo, ha ricevuto un ulteriore sollecito di pagamento. La vicenda, durata sei anni, coinvolge errori amministrativi e richieste di pagamento ripetute. L’uomo spera di risolvere la situazione definitivamente, confidando nelle proprie ragioni. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla burocrazia e alle procedure amministrative.

SACILE - Quando la burocrazia morde alla caviglia, si sa, difficilmente molla, ma certo il sacilese P.V. ha le carte dalla sua per spuntarla, lui spera, in via definitiva. Nei giorni scorsi si è visto recapitare uno di quegli avvisi che, mancando di cifre e motivazioni, spesso mettono in ansia chi li riceve. Dal Comune di Sacile - Ufficio Tributi, gli è stato recapitato un sollecito, un “Avviso di accertamento esecutivo” e a seguire legge e comma del caso. Il testo riportava che «Dai controlli contabili effettuati risulta che l’avviso di accertamento esecutivo (numero di ruolo) - notificato nel settembre del 2024 - Ad oggi non risulta ancora pagato». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Costretto a pagare le tasse sulla casa per due volte per un errore. Ma non basta arriva anche un altro sollecito. L'odissea lunga 6 anni di un sacilese

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Tasse da pagare se acquisti la tua seconda casa da costruttore

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