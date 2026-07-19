Allegri ha disposto un modulo 4-3-3 durante le prime sessioni di allenamento del Napoli a Dimaro Folgarida, con Vergara posizionato come mezzala e un tridente offensivo. Le prove tattiche si sono svolte senza variazioni significative, indicando una possibile configurazione stabile. Le esercitazioni sono state dedicate principalmente alla fase offensiva e alla disposizione in campo, senza ulteriori dettagli su altri giocatori o schemi.

Il Napoli continua a prendere forma nel ritiro di Dimaro Folgarida e le prime indicazioni tattiche di Massimiliano Allegri sembrano già piuttosto chiare. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che il tecnico azzurro sta lavorando con decisione sul 4-3-3, riportando la difesa a quattro e il tridente offensivo al centro del progetto dopo i mesi in cui Antonio Conte aveva impostato la squadra con la linea a tre. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come le esercitazioni del secondo giorno di ritiro abbiano confermato questa scelta sia nella seduta mattutina sia nella partitella conclusiva del pomeriggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri disegna il suo 4-3-3: Vergara mezzala e tridente nelle prime prove tattiche”

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