Il Napoli ha nominato Antonio Nocerino come nuovo allenatore della Primavera, in sostituzione della precedente guida. La formazione giovanile riparte dopo la retrocessione in Primavera 2, conclusa con la sconfitta in finale playout. La decisione arriva in un momento di rinnovamento per il settore giovanile del club. Nocerino assume il ruolo per guidare la rinascita della squadra, che punta a risalire la classifica e rafforzare il proprio settore giovanile.

Il Napoli riparte anche dal settore giovanile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Nocerino è il nuovo allenatore della Primavera azzurra, chiamato a guidare la rinascita della formazione giovanile dopo la retrocessione in Primavera 2 maturata al termine della finale playout. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per Nocerino si tratta di un ritorno a casa sotto ogni punto di vista. L’ex centrocampista, napoletano di Santa Lucia, ritrova il club della sua città dopo un percorso da allenatore sviluppato tra Italia e Stati Uniti. Dopo l’esperienza da calciatore a Orlando, ha infatti lavorato nel settore giovanile del club americano, per poi guidare la Primavera del Potenza nel 2022 e successivamente le formazioni del Miami FC e dei Las Vegas Lights. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “La difesa azzurra a un bivio”

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