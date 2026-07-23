Il Napoli ha ripreso il modulo 4-3-3, ma la difesa continua a rappresentare un punto critico. La squadra ha iniziato la stagione con una sconfitta in un’amichevole, evidenziando problemi ancora irrisolti nel reparto difensivo. La formazione ha mostrato alcune variazioni rispetto alle precedenti, ma le difficoltà nel mantenere la solidità dietro restano evidenti.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri apre la stagione con una sconfitta che, seppur maturata in amichevole, offre già diversi spunti di riflessione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri sono stati battuti 3-1 dall’Arezzo a Dimaro Folgarida, replicando il ko incassato dodici mesi fa sempre contro la formazione toscana. Un risultato che, sottolinea Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, rappresenta poco dal punto di vista del punteggio, ma molto per le indicazioni tecniche emerse. Secondo l’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il primo elemento da evidenziare è il ritorno al 4-3-3, sistema di gioco sul quale Allegri sta lavorando fin dall’inizio del ritiro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il 4-3-3 torna ma la difesa resta un rebus”

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