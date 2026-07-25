Controlli in città Aggredito un poliziotto
Giovedì sera, durante un servizio di controllo del territorio, un poliziotto è stato aggredito nel centro della città. L'operazione, definita come straordinaria e ad alto impatto, si è conclusa con un episodio violento contro le forze dell'ordine. I dettagli sull'aggressione e sull'identità degli coinvolti non sono stati resi noti. La polizia sta conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.
Momenti di tensione giovedì sera nel cuore della città, dove un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto“ si è trasformato in una violenta aggressione ai danni delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in piazzetta Spada, dalle parti della stazione, nel corso delle attività interforze coordinate dalla questura, mirate proprio al monitoraggio delle aree più sensibili del centro. Durante le fasi di identificazione, un operatore della Scientifica è stato improvvisamente affrontato e aggredito da due uomini. I soggetti - un cittadino della Costa d’Avorio di 24 anni, incensurato, e un cittadino della Guinea di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, entrambi regolarmente presenti sul territorio nazionale - hanno reagito con estrema violenza ai controlli di routine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
-9 Maggio 2026- Controlli e violenza in città: due arresti in 24 ore.
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