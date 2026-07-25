Controlli in città Aggredito un poliziotto

Notizia in breve

Giovedì sera, durante un servizio di controllo del territorio, un poliziotto è stato aggredito nel centro della città. L'operazione, definita come straordinaria e ad alto impatto, si è conclusa con un episodio violento contro le forze dell'ordine. I dettagli sull'aggressione e sull'identità degli coinvolti non sono stati resi noti. La polizia sta conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.