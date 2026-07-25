Contare le scie luminose delle meteore esprimendo desideri E divertirsi a riconoscere le costellazioni e i pianeti con l’aiuto di mappe e cannocchiali Ecco dove ammirare lo spettacolo del cielo d’estate Anche a occhio nudo
Durante l’estate, è possibile osservare scie luminose di meteore, riconoscere costellazioni e pianeti utilizzando mappe e cannociali, anche a occhio nudo. È un momento in cui si può contare le meteore e esprimere desideri sotto il cielo notturno. Le stelle sono viste come buchi nel cielo attraverso cui si intravede la luce dell’infinito, secondo una celebre citazione di Confucio.
«L e stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito». L’onirica frase di Confucio induce a guardare con occhi diversi il cielo notturno. Per farlo basta raggiungere le zone riconosciute come Dark Sky (dove si preserva l’oscurità naturale del cielo notturno, ndr ), per trasformare le notti estive in momenti straordinari e godersi show poetici, come il fenomeno annuale delle Perseidi, lo sciame meteorico delle cosidette “stelle cadenti” di San Lorenzo (10-12 agosto) che quest’anno raggiungerà il picco tra le ore 22 del 12 agosto e le 4 del mattino del 13 agosto: fino a 100 meteore all’ora. Notte di San Lorenzo: come vedere le stelle cadenti X Leggi anche › Eclissi e stelle cadenti: così l’astroturismo fa viaggiare a caccia del buio Una pioggia di stelle cadenti, come vederle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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