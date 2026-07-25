Contare le scie luminose delle meteore esprimendo desideri E divertirsi a riconoscere le costellazioni e i pianeti con l’aiuto di mappe e cannocchiali Ecco dove ammirare lo spettacolo del cielo d’estate Anche a occhio nudo

Notizia in breve

Durante l’estate, è possibile osservare scie luminose di meteore, riconoscere costellazioni e pianeti utilizzando mappe e cannociali, anche a occhio nudo. È un momento in cui si può contare le meteore e esprimere desideri sotto il cielo notturno. Le stelle sono viste come buchi nel cielo attraverso cui si intravede la luce dell’infinito, secondo una celebre citazione di Confucio.