La strada di Marciano, chiusa all'inizio dell’anno a causa di una frana, è stata riaperta. La carreggiata è percorribile ora, ma il traffico si svolge a senso unico alternato. La zona interessata dall’evento franoso è stata consolidata per permettere il ripristino della viabilità. La riapertura è temporanea e si basa sulle condizioni di sicurezza attuali.

Riapre la strada di Marciano, che era stata chiusa a inizio anno a causa di un movimento franoso importante. La riapertura sarà, per il momento, a senso unico alternato. Fin dai primi giorni – sottolinea l’amministrazione comunale – l’obiettivo è stato quello di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, mettendo subito in bilancio una cifra adeguata per la sistemazione che garantisse al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini e operatori. E’ stata interessata anche la Regione, che dopo un sopralluogo congiunto con l’assessore regionale Gianpedrone, si è interessata al caso. "Grazie all’impegno degli uffici comunali, dei tecnici e delle imprese coinvolte – dichiara la sindaca Katia Cecchinelli – tutte le attività necessarie sono state portate a termine in tempi brevi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consolidata l’area franata. Riapre la via di Marciano a senso unico alternato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riapre la Fondo Valle Treste dopo il crollo causato dal maltempo: traffico a senso unico alternatoLa strada provinciale 184 Fondo Valle Treste è stata riaperta oggi con traffico a senso unico alternato.

Senso unico alternato nel centro abitato di CastellarquatoIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha annunciato che nel centro abitato di Castellarquato verranno effettuati lavori di ripresa della...