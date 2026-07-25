Durante la terza edizione di AglionExpo a Sinalunga, si è svolta una cena in Piazza Garibaldi, che ha concluso l’evento di giovedì. Durante la serata è stato consegnato l’Aglione d’oro, premiato alla ristorante Betulia. La manifestazione ha coinvolto espositori e visitatori, con iniziative legate all’aglio e alla gastronomia locale. La cerimonia di premiazione si è svolta nel contesto dell’inaugurazione ufficiale dell’edizione.

Giovedì l’inaugurazione della terza edizione di ’ AglionExpo ’ a Sinalunga ha visto protagonista la cena in Piazza Garibaldi. Uno dei momenti più attesi dell’evento promosso dalla ProLoco Sinalunga è stata la consegna dell’ ’ Aglione d’Oro ’, riconoscimento assegnato a chi nel tempo si è distinto per il proprio operato e il valore aggiunto portato nel territorio. Quest’anno a vincere è stato lo chef Nicola Masiello del Ristorante ’Betulia’ di Bettolle. "Nicola - ha detto Francesco Bartolini, vicepresidente della ProLoco, al momento della premiazione - è stato uno dei primissimi a credere nella rinascita e nella nobiltà dei prodotti della nostra terra, a partire proprio dall’Aglione della Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conferito l’Aglione d’oro. Il premio alla ’Betulia’

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