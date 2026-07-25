Confapi Taranto sottolinea che l’eredità dei Giochi del Mediterraneo 2026 deve servire come base per il futuro sviluppo della città. La posizione si concentra sulla necessità di pianificare strategie a lungo termine, lasciando alle spalle l’attenzione esclusiva sull’evento sportivo. L’obiettivo è trasformare le infrastrutture e le risorse generate dall’organizzazione in elementi di crescita stabile e sostenibile per Taranto. La proposta si focalizza su un approccio che vada oltre l’evento, puntando a benefici durevoli per il territorio.

Tarantini Time Quotidiano L’eredità dei Giochi del Mediterraneo 2026 deve diventare il punto di partenza per lo sviluppo di Taranto. È la posizione espressa dal presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, che invita istituzioni, associazioni e parti sociali a programmare fin da subito le azioni necessarie per valorizzare quanto la manifestazione lascerà al territorio dopo la conclusione dell’evento sportivo. Secondo Greco, il valore dei Giochi non si esaurisce nelle competizioni, ma rappresenta un’opportunità di rilancio destinata a incidere su diversi settori strategici della città. “I “Giochi del Mediterraneo” non hanno avuto ancora... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Tarantinitime.it - Confapi Taranto guarda oltre i Giochi del Mediterraneo: “Ora bisogna pianificare il futuro della città”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo a Taranto, Lazzàro: “La città è pronta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo?”Gli allagamenti e i disagi causati dalla forte pioggia a Taranto riaccendono il dibattito sulla capacità della rete urbana di gestire eventi...

Taranto, scontro politico su CIS e Giochi del Mediterraneo: interviene Futuro NazionaleA Taranto si susseguono le discussioni sulla realizzazione del Cis e sui prossimi Giochi del Mediterraneo.

Argomenti più discussi: Aeroporto del Mediterraneo, la proposta del commissario Ferrarese rilanciata da Confapi: Non sia legato solo ai Giochi; Unionservizi Confapi Taranto: Tiziana Magrì nominata vicepresidente; Ex Ilva, Confapi Taranto: prudenza sulla proposta di Flacks; Innovazione e imprese: Tiziana Magrì nuova Vicepresidente di Unionservizi Confapi Taranto.

Confapi Taranto, 'Rigassificatore, servono scelte chiare e concreteTaranto vive da anni una condizione di sospensione permanente: grandi annunci, contrapposizioni radicali, iter autorizzativi che si arenano, investimenti che slittano. Non possiamo permetterci che ... ansa.it