Concorso dirigenti scolastici | il TAR Lazio annulla gli atti del bando 2023

Il TAR Lazio ha annullato gli atti del concorso per dirigenti scolastici del 2023. La decisione si basa sull’illegittimità della Commissione esaminatrice, costituita senza rispettare il requisito di almeno dieci anni di anzianità dirigenziale richiesto dalla normativa. La sentenza ha effetto immediato e coinvolge l’intero procedimento del concorso.

Il TAR Lazio annulla gli atti del concorso dirigenti scolastici 2023: la Commissione è illegittima perché la presidente non aveva i dieci anni di anzianità dirigenziale richiesti dalle norme.Concorso Dirigenti scolastici: il TAR Lazio annulla gli atti. «Commissione nominata in violazione delle norme»Una sentenza destinata a incidere sul dibattito nazionale sul concorso per dirigenti scolastici. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 132682026, pubblicata il 20 luglio 2026, ha accolto il ricorso di una candidata al concorso bandito con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, annullando gli atti impugnati e riconoscendo l'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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