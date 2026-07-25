Il TAR Lazio ha annullato gli atti del Concorso Dirigenti Scolastici 2023, poiché la Presidente della Commissione non aveva l’anzianità dirigenziale richiesta.

Nel Concorso Dirigenti Scolastici il TAR Lazio ha annullato gli atti impugnati: la Presidente della Commissione non possedeva l'anzianità dirigenziale prevista. Un vizio d'origine che colpisce la credibilità dell'intera selezione e riapre il nodo dei controlli mancati.Concorso Dirigenti Scolastici, le regole violate alla radiceIl TAR Lazio annulla gli atti impugnati: la Presidente della Commissione non possedeva l’anzianità dirigenziale richiesta. Non un semplice errore formale, ma un vizio che colpisce la credibilità della selezioneUna Commissione costituita senza rispettare i requisiti previsti, candidati valutati da un organo viziato fin dall’origine e diversi partecipanti costretti a rivolgersi alla giustizia amministrativa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Concorso Dirigenti Scolastici 2023: il TAR Lazio annulla per Commissione viziata

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