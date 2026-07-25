Conceicao prima scelta del Liverpool nuove indiscrezioni dall’Inghilterra | pronta offerta da 50 milioni

Notizia in breve

Il Liverpool avrebbe presentato un’offerta di 50 milioni di euro per il portoghese della Juventus, considerato prima scelta tra i Reds. Secondo fonti inglesi, la società avrebbe mostrato un forte interesse per il giocatore, che attualmente milita in Italia. La Juventus non ha ancora commentato pubblicamente la proposta. La trattativa potrebbe avere ripercussioni sul mercato estivo della squadra italiana. Non ci sono conferme ufficiali sull’esito della trattativa.