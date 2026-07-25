Conceicao prima scelta del Liverpool nuove indiscrezioni dall’Inghilterra | pronta offerta da 50 milioni
Il Liverpool avrebbe presentato un’offerta di 50 milioni di euro per il portoghese della Juventus, considerato prima scelta tra i Reds. Secondo fonti inglesi, la società avrebbe mostrato un forte interesse per il giocatore, che attualmente milita in Italia. La Juventus non ha ancora commentato pubblicamente la proposta. La trattativa potrebbe avere ripercussioni sul mercato estivo della squadra italiana. Non ci sono conferme ufficiali sull’esito della trattativa.
per il portoghese della Juventus. Dall’Inghilterra è rimbalzata nuovamente un’indiscrezione di mercato destinata ad avere ripercussioni sull’estate della Juventus: il Liverpool avrebbe infatti messo molto seriamente nel proprio mirino Francisco Conceição. Il celebre club inglese si trova attualmente alla ricerca urgente di una nuova ala di ruolo da regalare alla propria Prima Squadra, mossa resa inevitabile dopo aver perso a parametro zero una stella del calibro di Mohamed Salah. I vertici dei Reds avrebbero individuato proprio nell’esterno portoghese, attuale titolare della maglia numero 7 bianconera, il profilo del rinforzo ideale da inserire nel proprio reparto offensivo per raccogliere la pesante eredità lasciata dal campione egiziano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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