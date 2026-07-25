Con Pirlo l' Italia può vincere la Nations? E il Mondiale? Bookie scettici

La Nazionale italiana si prepara a tornare in campo tra fine settembre e inizio ottobre con il nuovo allenatore, Andrea Pirlo. La ripresa presenta difficoltà, secondo le quote dei bookmaker, che sono scettici sulla possibilità di vittoria sia in Nations League sia nel prossimo Mondiale. Dopo le nomine di Maldini e Leonardo come dirigenti, l’annuncio di Pirlo come tecnico ha chiuso il ciclo di cambiamenti alla guida della squadra.

La Nazionale italiana tornerà in campo con il neo allenatore tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: la ripartenza sembra in salita Dopo le scelte sui nuovi dirigenti Maldini e Leonardo, ecco la fumata bianca per il nuovo tecnico della Nazionale che sarà Andrea Pirlo, ex compagno di Paolo nel Milan e in Nazionale. Azzurri pronti a tornare in campo a fine settembre per le prime partite della nuova gestione. Scopriamo le quote dell'Italia di Pirlo vincente Nations League o al Mondiale sulle lavagne dei principali operatori. Dopo la delusione dell'eliminazione ai play off Mondiali contro la Bosnia e le dimissioni del presidente Gravina e del tecnico Gattuso, l'Italia si prepara a tornare in pista completamente ristrutturata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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