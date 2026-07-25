Dal 2027, i comuni montani perderanno i finanziamenti annuali destinati a dissesto idrogeologico, sistemazione delle strade e tutela idrica. Attualmente, ogni anno ricevono circa 150mila euro per il dissesto, 115mila euro per le strade e 50mila euro per la tutela delle risorse idriche. La riduzione dei fondi rischia di aggravare le criticità già presenti, come frane e smottamenti, e potrebbe contribuire allo spopolamento delle aree montane.

"Dal 2027 non ci saranno più i 150mila euro che ogni anno arrivavano al nostro Comune per affrontare il dissesto idrogeologico (frane e smottamenti), i 115mila euro per la sistemazione delle strade e i 50mila euro per la tutela idrica del territorio". Questa l’amara lista della spesa presentata qualche sera fa ad un centinaio di cittadini a Calderino, nella piazzetta davanti al municipio, da Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro, nel giorno in cui è entrata in vigore la legge che, in pratica, ha tolto a tanti comuni la definizione " montano " e, con questo, tanti aiuti e sussidi. Nella provincia di Bologna questa sorte è toccata a ben otto comuni sui 25 classificati montani fino al 21 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comuni montani, la legge divide: "Così si rischia lo spopolamento"

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