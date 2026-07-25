La trattativa tra il Como e il Chelsea per il trasferimento di Trevoh Chalobah è in stallo. Dopo l'ultimo incontro, non si sono registrati progressi e la distanza tra le due parti rimane significativa. Non ci sono stati segnali di avvicinamento o passi avanti nella negoziazione. La situazione appare complicata e la trattativa sembra raffreddarsi senza ulteriori sviluppi.

Si complica l’operazione Chalobah: il Como non trova l’intesa e la distanza con il Chelsea resta ampia dopo l’ultimo incontro. Non arrivano segnali di avanzamento nella trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. Come anticipato in questi giorni, l’incontro odierno non ha prodotto passi avanti significativi: i Blues avevano ritoccato al ribasso la richiesta economica, scendendo da 35 a 30 milioni più bonus, ma l’intesa resta lontana. Durante il confronto è emerso inoltre che i 5 milioni di bonus richiesti dal Chelsea sarebbero facilmente raggiungibili, un dettaglio che ha contribuito a raffreddare ulteriormente la pista. Ultime... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Como Chalobah, trattativa in stallo: niente passi avanti e pista che si raffredda

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