Nel mese di luglio si prevede un aumento di circa 2.700 occupati nel settore commerciale locale. Tuttavia, dal 2012, si sono chiusi il 26% degli esercizi commerciali nella provincia. I commercialisti si sono confrontati con le istituzioni, sottolineando il ruolo di interpreti del cambiamento. La crescita delle imprese prosegue, ma il numero di attività commerciali in attività è diminuito nel corso degli ultimi dieci anni.

"Le imprese in provincia crescono. La salute economica tiene, e ci sono, per questo luglio, 2.700 occupati in più previsti. Si sono però persi, dal 2012, il 26% degli esercizi commerciali". A Palazzo Buonaccorsi l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili si è riunito giovedì sera e, con gli interventi della presidente Lidia Lebboroni, del sindaco Sandro Parcaroli, del prefetto Giovanni Signer, del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del vescovo Nazzareno Marconi, ha sottolineato "il valore dell’incontro" in ottica di relazioni e futuro. C’è stato poi l’intervento di Renato Mattioni, del Comitato economico e sociale europeo, che ha dato una lettura del presente economico del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercialisti a confronto con le istituzioni: "Noi interpreti del cambiamento"

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