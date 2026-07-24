commercialisti napoli il summer party rilancia il dialogo con le istituzioni

Nel primo semestre dell'anno, i commercialisti di Napoli hanno avviato un dialogo con diverse istituzioni locali, tra cui il Comune, l'Agenzia delle Entrate, la Regione e la Camera di Commercio. L'obiettivo dichiarato è riportare i professionisti al centro della vita economica e istituzionale della città. Per rafforzare questa relazione, si è tenuto un evento denominato “Summer Party”.

«Il nostro obiettivo prioritario è riportare i commercialisti al centro della vita economica e istituzionale della città. In questi primi sei mesi di mandato abbiamo avviato un dialogo costante e costruttivo con le principali istituzioni del territorio, dal Comune all'Agenzia delle Entrate, dalla Regione alla Camera di Commercio. Vogliamo costruire una rete di relazioni stabile e qualificata, capace di generare valore per la categoria e per l'intera comunità napoletana. I commercialisti svolgono un ruolo fondamentale di collegamento tra cittadini, imprese e istituzioni e intendiamo rafforzare ulteriormente questa funzione strategica». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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