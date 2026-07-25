A 103 anni, una donna racconta di svegliarsi felice ogni mattina quando vede la luce. Ha conosciuto figure storiche come Guglielmo Marconi e Umberto Eco. Rivela che la sua longevità è attribuibile al suo nonno. Descrive la propria memoria come molto forte e afferma che la mente continua a lavorare senza sforzo, mantenendo la capacità di progettare.

“Come mi sveglio la mattina? Contenta, quando vedo la luce. Mantengo una memoria di ferro e la testa va avanti a sua insaputa, non può farne a meno. Continua a progettare”. Ha 103 anni Clara Martelli e una forza e una lucidità incredibili, come dimostra nell’intervista al Corriere della Sera, che la definisce “una donna che ha insegnato la pittura a intere generazioni, ha respirato la casa di Giorgio Morandi e fin da piccola si è nutrita di cultura”. Prima bambina e ragazza con la vocazione per il disegno, poi donna capace di abbattere i cliché dell’epoca pur di studiare e di realizzarsi inseguendo i suoi sogni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come mi sveglio la mattina a 103 anni? Contenta, quando vedo la luce. Ho conosciuto Guglielmo Marconi e Umberto Eco, la mia longevità è tutta merito di mio nonno”: la storia di Clara Martelli

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