Come mi sveglio la mattina a 103 anni? Contenta quando vedo la luce Ho conosciuto Guglielmo Marconi e Umberto Eco la mia longevità è tutta merito di mio nonno | la storia di Clara Martelli
A 103 anni, una donna racconta di svegliarsi felice ogni mattina quando vede la luce. Ha conosciuto figure storiche come Guglielmo Marconi e Umberto Eco. Rivela che la sua longevità è attribuibile al suo nonno. Descrive la propria memoria come molto forte e afferma che la mente continua a lavorare senza sforzo, mantenendo la capacità di progettare.
“Come mi sveglio la mattina? Contenta, quando vedo la luce. Mantengo una memoria di ferro e la testa va avanti a sua insaputa, non può farne a meno. Continua a progettare”. Ha 103 anni Clara Martelli e una forza e una lucidità incredibili, come dimostra nell’intervista al Corriere della Sera, che la definisce “una donna che ha insegnato la pittura a intere generazioni, ha respirato la casa di Giorgio Morandi e fin da piccola si è nutrita di cultura”. Prima bambina e ragazza con la vocazione per il disegno, poi donna capace di abbattere i cliché dell’epoca pur di studiare e di realizzarsi inseguendo i suoi sogni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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