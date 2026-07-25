Come mai Hillary Clinton e Kamala Harris hanno perso contro un losco figuro come Donald Trump che però molte elettrici hanno preferito a una candidata?

Alle ultime elezioni negli Stati Uniti, Donald Trump ha ottenuto più voti rispetto a Hillary Clinton e Kamala Harris, che avevano concorrenza tra i candidati. Molte elettrici hanno scelto di votare per lui invece di sostenere le candidate dei partiti principali. Il risultato ha portato a una vittoria più netta di Trump rispetto alle candidate di quell'elezione. La differenza di preferenze tra le candidate e Trump si è riflessa nei numeri finali dei voti popolari.

U n mese negli Stati Uniti per lavoro consente di fare qualche riflessione su un tema un po’ rimosso: come mai una grande e antica democrazia non ha mai avuto un presidente donna? Come mai due donne diverse tra loro come Hillary Clinton e Kamala Harris hanno perso contro un losco figuro come Donald Trump, che però molte elettrici hanno preferito a una candidata? Michelle Obama agli Stati Uniti: «Non siete pronti per avere una donna presidente» X Leggi anche › Il record storico delle governatrici. Mai tante donne alla guida di Stati americani In Italia il tabù è stato infranto da una donna di destra. Ma dopo Trump i repubblicani si affideranno a un uomo: Marco Rubio o più probabilmente il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Hillary Clinton Finally Reveals Why Kamala Harris Lost the Election

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