Come James Bond al suo matrimonio | lo sposo vola in teleferica sulle note di Skyfall e lascia tutti a bocca aperta

Lo sposo ha fatto il suo ingresso al matrimonio sulla teleferica, accompagnato dalla colonna sonora di Skyfall. Ha attraversato il percorso sospeso sopra le teste degli invitati, lasciando tutti senza parole. La scena ha ricordato il personaggio di James Bond, con un ingresso spettacolare e originale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera informale, con l’attenzione rivolta al particolare fuori dal comune dell’entrata.

C’è chi sceglie la marcia nuziale, chi una canzone romantica sussurrata tra le navate di una chiesa, e poi c’è chi decide di entrare al proprio matrimonio come farebbe Daniel Craig in missione per Sua Maestà. Maciej Mazurek, imprenditore polacco di 30 anni, ha scelto la seconda opzione, trasformando il suo ingresso alle nozze in una scena degna della saga di 007. La location? Perugia, città scelta insieme alla sposa Ola Nowak per celebrare un amore nato sui social e sbocciato rapidamente tra Roma e l’Umbria. Ma dimenticatevi l’atmosfera raccolta e i passi misurati verso l’altare. Mazurek ha fatto le cose in grande, letteralmente volando sopra le teste degli invitati agganciato a una teleferica, mentre in sottofondo risuonava Skyfall, il brano premio Oscar che ha accompagnato uno dei capitoli più iconici della serie di James Bond. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un amore di damigella 4K | Matrimonio, imprevisti e scintille d'amore | Film Completo

Notizie e thread social correlati

In vendita Villa Skyfall che ha ispirato James Bond: il prezzo è 85 milioni di dollariÈ stata messa in vendita Villa Skyfall, nota per aver ispirato una celebre serie di film di spionaggio.

“Non dimenticherò mai quel momento”: lo sposo si lancia nel vuoto davanti agli invitati e trasforma le nozze in una scena da film di James BondDurante il matrimonio, lo sposo si è lanciato nel vuoto di fronte agli invitati, trasformando la cerimonia in una scena da film di James Bond.

Temi più discussi: James Bond, colpo di scena nella corsa al nuovo 007! Uno dei favoriti si tira indietro; 007: First Light inizialmente doveva focalizzarsi meno su James Bond e più sugli altri 00; L’arte di essere James Bond; Harris Dickinson non sarà il nuovo James Bond, ma questo ci dà importanti indizi sul prossimo 007.

L'Inghilterra affronta, questa sera alle 21, l'Argentina nella seconda semifinale mondiale con il suo nuovo giocatore simbolo ora a quota sette gol ai Mondiali che ha l'ambizione, nel futuro, di essere James Bond ed è davvero bello come una star di Hollywood x.com

Alla ricerca del nuovo James Bond: parte il casting ufficiale con nuovi candidati (e Trump)Amazon MGM ha annunciato ufficialmente che la ricerca del nuovo 007 è partita, con la celebre casting director britannica Nina Gold (Star Wars: The Force Awakens, Conclave, Game of Thrones, The Crown, ... it.euronews.com

Come si sceglie un nuovo James BondSono trascorsi quasi tre anni dall’uscita di No Time To Die, il 25esimo film dedicato a James Bond e l’ultimo con Daniel Craig nel ruolo di protagonista. Da allora riviste specializzate e addetti ai ... ilpost.it